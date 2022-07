L'Italseven di Cioffi e Cozzi di ferma ai quarti contro la Germania Azzurri ko 24-7 dopo aver battuto nel girone Polonia e Portogallo.

Il week end della palla ovale non ha regalato ottime notizie all’Italseven. Gli azzurri, guidati dal responsabile tecnico Andy Vilk, sono stati impegnati a Bucarest in Romania nel torneo di qualificazione alla Rugby World Cup 7s che si terrà in Sudafrica.

La squadra, tra le cui fila militano anche i sanniti capitan Massimo Cioffi e Francesco Cozzi, è partita bene nel girone vincendo le sfide con Portogallo e Polonia per 14-5 e 21-10 nella prima giornata. Domenica è arrivato il ko contro l’Irlanda e il conseguente accoppiamento nei quarti di finale con la Germania. Teutonici in semifinale dopo aver dimostrato di essere superiori agli azzurri e soprattutto dominanti col punteggio di 24-7.

“Complimenti alla Germania per la qualificazione. I punti di incontri sono stati fondamentali nell’ultimo match e sono stati bravi a sfruttare le occasioni in loro favore” ha spiegato Vilk. “L’Italia ha dimostrato di non mollare mai e credere nelle sue capacità. Questo è un segnale della crescita mostrata dai ragazzi durante i raduni estivi riuscendo ad essere competitivi contro una delle squadre migliori nel rugby seven”.

Questo il calendario delle partite dell’Italseven Maschile:

Girone A – 16.07.22

Italia v Portogallo 14-5

Italia v Polonia 21-10

17.07.22

Irlanda v Italia 14-5

Quarti di finale

Germania v Italia 24-7