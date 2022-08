IVPC Rugby Benevento, c'è la data del raduno Il 9 ottobre scatta il torneo di serie B, la squadra dovrà farsi trovare in buone condizioni.

Mancano due mesi all’esordio in campionato. Il 9 ottobre scatterà la serie B e l’IVPC Rugby Benevento sarà impegnato in trasferta a Roma contro l’Olimpic Club 1930. Una settimana più tardi, invece, la prima casalinga con il Cus Catania. Due partite che diranno di che pasta è fatto il gruppo che intanto pensa già al raduno. La data è stata fissata. Gli allenamenti inizieranno giovedì 25 agosto e allo Stadio Dell’Oste non ci sarà solo la prima squadra ma anche l’under 19.

Partire bene sarà importante. Nella scorsa stagione la condizione atletica deficitaria è stato uno dei problemi della compagine sannita. I coach Passariello e Calandro sono chiamati a far alzare l’asticella al gruppo. Le potenzialità ci sono tutte. La conferma è arrivata nei big match giocati alla pari fino a quando le gambe cominciavano a non girare più. Ora la palla passa ai singoli. Tocca a loro comprendere quanto sia importante presentarsi in un torneo competitivo con una condizione atletica importante. Per farlo bisognerà prendere parte a tutti gli allenamenti. Fare molta prevenzione e recuperare bene dopo i match. L'obiettivo principale è quello di continuare ad inserire i giovani e fargli fare esperienza. Si vedranno diversi volti nuovi, ma per blasone e qualità l’IVPC Rugby Benevento dovrà lottare per le zone alte della classifica.

Campionato Italiano di Serie B Maschile



Inizio: domenica 9 ottobre 2022

Termine: domenica 14 maggio 2023

Promozioni in Serie A: quattro

Retrocessioni in Serie C: quattro



Formula: quarantaquattro squadre partecipanti, quattro gironi da undici squadre ciascuno su base geografica, con gare di andata e ritorno tra le componenti di ciascun girone.

Al termine della stagione regolare sono promosse nella Serie A 2023/24 le prime classificate di ciascun girone e retrocedono nella Serie C 2023/24 l’undicesima squadra classificata di ciascun girone.

Società partecipanti:

Girone 1

Savona Rugby Asd

Asd Unione Monferrato Rugby

Amatori Rugby Novara Asd A R.L.

Ivrea Rugby Club Asd

Asd Rugby Bergamo 1950

Asd Rugby Varese

Piacenza Rugby Club Asd

Asd Rugby Lecco

Amatori & Union Rugby Milano Ssd Arl

Asd Amatori Rugby Capoterra

Olbia Rugby 1982 Asd

Girone 2

Bologna Rugby Club Asd

Rugby Viadana 1970 Ssd Arl (Cadetta)

Imola Rugby Asd

Highlanders Formigine Rugby Asd

Modena Rugby 1965 Soc.Coop. Sd

Rugby Jesi 1970 Ssd Arl

Asd Unione Rugby San Benedetto

Florentia Rugby Asd

U.S.Firenze Rugby 1931 Asd

Lions Amaranto Asd

Asd C.U.S. Siena

Girone 3

Botticino Rugby Union Asd

Rugby Franciacorta Asd

Junior Rugby Brescia Asd

Asd Rugby Feltre

C.U.S. Padova Rugby Asd

Mogliano Veneto Rugby Ssd A Rl (Cadetta)

Asd Villorba Rugby

Asd Castellana Rugby

Old Wild West Rugby Mirano 1957

Rugby San Dona' Ssd R.L.

San Marco Rugby Venezia Mestre Asd

Girone 4

A.P. Partenope Rugby Asd

Polisportiva Paganica Rugby Asd

Rugby L'aquila 2021 Ssd Arl

Arvalia Villa Pamphili Roma Asd

Frascati Rugby Club 2015 Ssd Arl

Rugby Roma Olimpic Club 1930 Asd

Us Roma Rugby Ssd R.L.

Us Rugby Benevento Asd

Asd Cus Catania Rugby

Messina Rugby 2016 Asd

Asd Ragusa Rugby Union