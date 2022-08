IVPC Rugby Benevento, al Dell’Oste il raduno della prima squadra Palumbo: "Deve essere un anno di rinascita. Ci sono tutti i presupposti".

Una nuova avventura è iniziata. L’IVPC Rugby Benevento si è radunato questo pomeriggio allo Stadio Dell’Oste. Il cammino verso l’avvio del campionato sarà lungo e faticoso ma servirà a mettere le basi per fare una stagione importante. La prima squadra è stata ancora affidata al duo Passariello-Calandro. Per loro secondo anno in cabina di comando. La scelta del direttore tecnico Alessandro Valente è quella di dare continuità e affidarsi all’esperienza del capitano e dell’ex numero dieci delle Fiamme Oro. Tanti i giovani presenti in prima squadra, segno evidente che un ricambio c’è stato.

Nel giorno del raduno significative le parole del presidente Rosario Palumbo. “In primis voglio ricordare Pasquale –il custode deceduto qualche giorno fa- che ci ha dato una grande mano ed è scomparso in modo tragico. Siamo vicini a lui e alla sua famiglia. Questo –ha proseguito Palumbo- deve essere un anno di rinascita. Ci sono tutti i presupposti, ma bisogna avere continuità negli allenamenti”. Anche il direttore tecnico Alessandro Valente e il duo Passariello-Calandro ha puntato l’attenzione sul lavoro da fare dal punto di vista atletico e sull’importanza di avere la mentalità giusta per affrontare la stagione. La società ha anche un nuovo preparatore atletico. Si tratta di Fabrizio Tomacielo, a lui il compito di portare la squadra in buone condizioni atletiche all’inizio del torneo di serie B.

Il campionato scatterà il 9 ottobre e non sarà per nulla semplice. C’è solo un posto per fare il salto di categoria, inoltre tornano dopo una stagione di stop anche le retrocessioni.

L’IVPC Rugby Benevento dovrà fare, per tradizione e valori tecnici, un campionato di vertice e dare fastidio a tutte le big del torneo. L’esordio è in programma in trasferta a Roma contro l’Olimpic Club 1930. Una settimana più tardi, invece, la prima casalinga con il Cus Catania. Due sfide fondamentali per iniziare bene la stagione dare entusiasmo a tutto l’ambiente.

Campionato Italiano di Serie B Maschile



Inizio: domenica 9 ottobre 2022

Termine: domenica 14 maggio 2023

Promozioni in Serie A: quattro

Retrocessioni in Serie C: quattro



Formula: quarantaquattro squadre partecipanti, quattro gironi da undici squadre ciascuno su base geografica, con gare di andata e ritorno tra le componenti di ciascun girone.

Al termine della stagione regolare sono promosse nella Serie A 2023/24 le prime classificate di ciascun girone e retrocedono nella Serie C 2023/24 l’undicesima squadra classificata di ciascun girone.

Società partecipanti:

Girone 1

Savona Rugby Asd

Asd Unione Monferrato Rugby

Amatori Rugby Novara Asd A R.L.

Ivrea Rugby Club Asd

Asd Rugby Bergamo 1950

Asd Rugby Varese

Piacenza Rugby Club Asd

Asd Rugby Lecco

Amatori & Union Rugby Milano Ssd Arl

Asd Amatori Rugby Capoterra

Olbia Rugby 1982 Asd

Girone 2

Bologna Rugby Club Asd

Rugby Viadana 1970 Ssd Arl (Cadetta)

Imola Rugby Asd

Highlanders Formigine Rugby Asd

Modena Rugby 1965 Soc.Coop. Sd

Rugby Jesi 1970 Ssd Arl

Asd Unione Rugby San Benedetto

Florentia Rugby Asd

U.S.Firenze Rugby 1931 Asd

Lions Amaranto Asd

Asd C.U.S. Siena

Girone 3

Botticino Rugby Union Asd

Rugby Franciacorta Asd

Junior Rugby Brescia Asd

Asd Rugby Feltre

C.U.S. Padova Rugby Asd

Mogliano Veneto Rugby Ssd A Rl (Cadetta)

Asd Villorba Rugby

Asd Castellana Rugby

Old Wild West Rugby Mirano 1957

Rugby San Dona' Ssd R.L.

San Marco Rugby Venezia Mestre Asd

Girone 4

A.P. Partenope Rugby Asd

Polisportiva Paganica Rugby Asd

Rugby L'aquila 2021 Ssd Arl

Arvalia Villa Pamphili Roma Asd

Frascati Rugby Club 2015 Ssd Arl

Rugby Roma Olimpic Club 1930 Asd

Us Roma Rugby Ssd R.L.

Us Rugby Benevento Asd

Asd Cus Catania Rugby

Messina Rugby 2016 Asd

Asd Ragusa Rugby Union