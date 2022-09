Rugby San Giorgio del Sannio, domenica l'Open Day Lungo viale Spinelli la manifestazione che ha lo scopo di far conoscere questa disciplina.

Si svolgerà domenica 18 settembre sul viale Spinelli di San Giorgio del Sannio l’open day, organizzato dal Rugby San Giorgio del Sannio 1973 in collaborazione con i Bersaglieri Sanniti touch e Csen.

La manifestazione ha lo scopo di far conoscere il mini-rugby, il touch e di avviare allo sport bambini/e dai cinque ai 13 anni. L’iniziativa si svolge nell’ambito di “rugby x tutti”, organizzata dalla Federazione italiana rugby.

“Dopo un’estate dedicata all’organizzazione della nuova società, finalmente ci confrontiamo con il territorio per continuare la tradizione rugbistica a San Giorgio del Sannio e nei Comuni limitrofi - ha affermato Carmine Collina, presidente del Rugby San Giorgio del Sannio 1973. Speriamo di coinvolgere tanti bambini e ragazzi per avviarli allo sport. Il nostro progetto sportivo vuole partire proprio dai più giovani e nasce per rendere partecipe l’intera comunità territoriale dove la tradizione rugbistica ha un grande radicamento. Il prossimo anno sarà il cinquantenario del rugby a San Giorgio del Sannio e speriamo di rivedere su un campo le maglie bianco-cremisi dei rugbysti sangiorgesi”.

Oltre ai tecnici federali di rugby, ai corsi che inizieranno a fine settembre, ci sarà la presenza anche di esperti di scienze motorie per un approccio integrale ed innovativo alla pratica sportiva. Anche i Bersaglieri Sanniti, associazione che da 13 anni promuove il touch rugby, parteciperanno alla manifestazione promozionale.

“Siamo contenti di essere al fianco del rugby San Giorgio del Sannio 1973 in questa giornata di promozione dello sport e della palla ovale - ha affermato Massimo Santucci presidente dei Bersaglieri Sanniti touch. Invitiamo tutti i cittadini, giovani e meno giovani, a partecipare a questa iniziativa così da poter avviare allo sport tanti bambini desiderosi di donarsi momenti di aggregazione e socialità”.

L’appuntamento è per domenica 18 settembre dalle ore 10 alle ore 13 sul viale Spinelli di San Giorgio del Sannio.