Rugby, Italseven: Mazzantini prende il posto di Vilk Cambio tecnico per la Nazionale che ha visto protagonisti diversi sanniti tra cui capitan Cioffi.

“La Federazione Italiana Rugby ha ufficializzato la nomina di Matteo Mazzantini come nuovo Responsabile Tecnico della Nazionale Italiana Seven Maschile. Il tecnico livornese subentra a Andy Vilk – Allenatore dell’Italseven dal 2014 – che proseguirà a collaborare come consulente con la guida tecnica degli Azzurri”.

Il comunicato della Fir apre un nuovo ciclo per la Nazionale Seven che negli ultimi anni ha visto protagonisti anche diversi atleti sanniti. Uno su tutti il capitano Massimo Cioffi.

“E’ un passo importante per me e ringrazio la Federazione per l’opportunità di guidare una Nazionale Seniores –ha spiegato Mazzantini-. Le varie esperienze acquisite su tanti campi in Italia hanno contribuito in maniera importante alla mia formazione come tecnico. Ho lavorato spesso con atleti giovani e uno degli obiettivi sarà quello di formare un gruppo di giocatori che possa essere la base della Nazionale Italiana Seven nei prossimi anni. Ho imparato molto, sul campo e fuori, durante la mia esperienza come assistente allenatore di Andy Vilk che ha sempre dispensato consigli preziosi di cui ho fatto tesoro. Non vedo l’ora di poter iniziare questa nuova avventura sul campo”. C’è curiosità in attesa delle prime convocazioni del neo tecnico per capire quali saranno gli uomini su cui punterà e se ci sarà continuità col vecchio gruppo capitanato proprio da Massimo Cioffi, giocatore duttile, intelligente e dalla grande personalità che ha dato tanto alla Nazionale Seven in questi ultimi anni.