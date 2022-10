IVPC Benevento, domenica intensa col "Torneo di Apertura" e la prima squadra Al Dell'Oste mattinata dedicata al mini rugby, alle 16:30 in serie B derby campano contro l'Arechi.

Sarà una domenica intensa e ricca di emozioni quella che il 9 ottobre vivrà la società dell’IVPC Rugby Benevento. Un doppio impegno faticoso ma al tempo stesso esaltante con il Torneo di Apertura di mini rugby e l’esordio stagionale della prima squadra nel campionato di serie B.

Si parte alle 9:00 con l’inizio della competizione dedicata ai ragazzi dall’under 5 fino alla 15. Undici le squadre annunciate per dei tornei, tra cui spicca il primo Trofeo dedicato al compianto Franco Ascantini, dove ci sarà grande battaglia. Le finali e le premiazioni si concluderanno entro le 15:30 perché un’ora più tardi toccherà alla prima squadra.

“Sarà una domenica faticosa ma sono sicuro che ci divertiremo” ha spiegato un raggiante Rosario Palumbo. “Finalmente si riparte e lo facciamo con entusiasmo dopo due anni durissimi –sottolinea il presidente-. Il Torneo di Apertura è una grande occasione per i più piccoli di ricominciare a fare agonismo e giocarsi qualcosa di bello e importante tra le mura amiche. Per noi è una soddisfazione vedere che già ad ottobre ci sono state risposte importanti dalle altre società”.

Dopo i più piccoli toccherà finalmente ai grandi. La prima squadra prenderà parte al torneo di serie B e lo farà con ambizioni importanti. “Dovremo fare un torneo più che dignitoso –sottolinea Palumbo-. E’ iniziato un nuovo corso con un mix di giovani ed atleti esperti. Abbiamo le potenzialità per fare bene e colgo l’occasione per fare i complimenti al direttore tecnico Alessandro Valente e agli allenatori Mirko Passariello e Luca Calandro che si sono impegnati tanto dando un grande esempio a tutti mostrando enorme attaccamento alla maglia. Siamo una squadra che potrà dare fastidio a tutti”.

Nel roster ci sono stati dei ritorni importanti, uno su tutti quello di Fabio Cocivera che dopo tanti anni passati nel torneo di Eccellenza con la maglia delle Fiamme Oro è rientrato finalmente a casa. Vanno registrati anche i rientri di Franco Cioffi e Tiziano D’Addio oltre all’arrivo dell’Italo-Inglese Leonardo Arati. Storia particolare la sua: il papà è di Dugenta e ha deciso di regalare al figlio l’occasione di vivere e fare una bella esperienza in Italia e di giocare a rugby con la gloriosa società sannita. La presenza di questo ragazzo è un altro motivo di curiosità per assistere al match che domenica vedrà impegnato l’IVPC Rugby Benevento nel derby campano contro l’Arechi Salerno alle 16:30 allo Stadio Dell’Oste.