GG Team Wear Benevento 5, oggi big match con Reggio Calabria Al Palatedeschi, fischio d'inizio alle 18:00, primo esame d'alta classifica.

Il GG Team Wear Benevento 5 è pronto al primo grande big match della sua stagione. Questo pomeriggio alle 18:00 si gioca al Palatedeschi dove arriverà la Cormar Futsal Reggio Calabria, squadra che è a punteggio pieno dopo le prime due giornate del torneo di serie A2. I calabresi hanno due lunghezze di vantaggio sui sanniti che hanno pareggiato in casa con Canosa e vinto a Catanzaro.

Alla vigilia della grande sfida ha parlato il portierone giallorosso Mambella. “Sabato scorso abbiamo vinto una gara non semplice su un campo molto piccolo e ora c’è grande fiducia in vista della sfida contro il Cormar Futsal Reggio Calabria. A Catanzaro ho realizzato il primo gol di questa stagione ed è sempre una gioia quando accade perché non capita spesso ad un portiere di fare gol. Poi è successo subito, alla seconda giornata ed è stato ancora più bello. Ora ci aspetta un match contro un avversario ostico. Però giochiamo in casa e non possiamo più perdere punti. Dobbiamo trovare la nostra prima vittoria al Palatedeschi, anche per avere una importante iniezione di fiducia. “Ci aspetta – prosegue il portiere giallorosso - un periodo particolarmente intenso e difficile visti i tanti impegni ravvicinati in Coppa Divisione e in campionato, ma con il duro lavoro fatto in queste settimane potremo affrontare queste partite nella maniera giusta. Qui mi sto trovando molto bene. La società ci è sempre vicina e mette a disposizione della squadra qualsiasi cosa per agevolare il suo percorso. Anche il mister e tutto lo staff ci danno una grande mano. Si lavora nel miglior modo possibile”.