IVPC Rugby Benevento, al Dell'Oste derby campano contro l'Arechi Salerno Fischio d'inizio alle 16:30 al termine del Torneo d'Apertura dedicato al mini rugby.

Nell’insolito orario domenicale delle 16:30 l’IVPC Rugby Benevento inizierà la sua avventura nel torneo di serie B 2022-2023. Allo Stadio Dell’Oste andrà in scena l’attesissimo e affascinante derby campano contro il neo promosso Arechi Salerno.

Per i sanniti l’obiettivo è vincere, fare bottino pieno ed iniziare nel migliore dei modi un campionato in cui, per blasone e valori tecnici, bisognerà essere protagonisti.

La squadra è un mix di atleti esperti ed altri molto giovani e ci sono diversi volti nuovi come l’italoinglese Arati, il rientrante D’Addio e soprattutto Fabio Cocivera, che dopo anni in Eccellenza con le Fiamme Oro è tornato finalmente a casa per trasmettere la sua esperienza ai compagni anche se per il momento dovrà farlo senza giocare essendosi fermato per un guaio muscolare.

Con l’Arechi dovrebbero esserci sugli spalti dello Stadio Dell’Oste anche un buon numero di spettatori, visto che fino alle 15:30 è in programma il Torneo di Apertura a cui parteciperanno undici società, provenienti dal centro sud Italia, che si sfideranno dalle categorie under 5 fino all’under 15.

Tornando al match tra IVPC Rugby Benevento e Arechi Salerno, che sarà diretto da Carlo Esposito, i tecnici Passariello e Calandro si presenteranno con il seguente XV: Buontempo, Orrei, Tretola, Arati, Cassinese, Russo, Palumbo, Passariello, Tomaciello, Caporaso, Tenga, Ciampa, Casillo, Russo, Cioffi.