IVPC Rugby Benevento, "Torneo di Apertura": le foto e i risultati Al Dell'Oste oltre cinquecento giovani atleti hanno dato spettacolo in una calda domenica di ottobre

Il “Torneo di Apertura, Trofeo Franco Ascantini” è stato un successo di partecipazione. L’IVPC Rugby Benevento ha proposto un format vincente in un periodo della stagione dove sono poche le società che danno la possibilità ai più piccoli di giocare. Al mondo del mini rugby manifestazioni simili ad inizio stagione possono solo fare bene. Undici le società presenti. Più di cinquecento i giovani atleti protagonisti.

Nel torneo under 7 ha vinto l’Amatori Napoli davanti al rugby X Roma e all’IVPC Rugby Benevento. Trionfo del Colleferro nella categoria under 9 dove ha preceduto i padroni di casa e la Primavera che invece si è imposta nel torneo under 11 avendo la meglio su Amatori e Benevento. La categoria under 13 ha visto trionfare ancora il Colleferro che in finale ha battuto l’Amatori, mentre è giusta al terzo posto la Primavera. L’under 15 metteva in palio il 1° Trofeo Franco Ascantini e in finale sono arrivate Appia e IVPC Rugby Benevento con la compagine laziale che ha portato a casa il trofeo, mentre al terzo posto si è classificato il Colleferro.