IVPC Rugby Benevento, a Roma arriva la prima sconfitta stagionale Sanniti mai in partita e battuti 34-5, di Cioffi l'unica meta dei campani.

Il successo all’esordio non è stato bissato in trasferta. L’IVPC Rugby Benevento è caduto nella tana dell’Olimpic Roma, una delle favorite per la conquista della promozione in serie A.

I capitolini hanno un roster importante e oggi al Centro Sportivo Renato Speziali hanno confermato quello che dicevano i rumors dopo la vittoria nel derby contro l’US Rugby Roma per 41-19 di sette giorni fa.

La squadra del duo Passariello-Calandro non è mai riuscita a limitare i padroni di casa che sono passati dopo appena tre minuti. Un avvio in salita che è proseguito con altre tre mete realizzate nel primo tempo dai capitolini. Nella ripresa sono arrivate altre due mete per i padroni di casa mentre Franco Cioffi ha realizzato quella dei biancocelesti al centro dei pali dopo una buona iniziativa.

Il 34-5 finale però racconta di una distanza ancora evidente tra le due squadre. In casa sannita c’è ancora tantissimo lavoro da fare sia dal punto di vista tattico, fisico e mentale. Lo staff tecnico voleva vedere un approccio diverso. Serve tempo, questo è normale per una squadra giovane e la rosa ha ampi margini di crescita, ecco perché si può guardare al futuro con fiducia. Tra due settimane si tornerà in campo allo Stadio Pacevecchia dove arriverà il Messina, occasione ghiotta per tornare a vincere e non perdere troppo terreno dall’alta classifica.