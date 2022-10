IVPC Rugby Benevento, alle 14:30 al Dell'Oste arriva il Messina I sanniti devono tornare alla vittoria dopo il ko di Roma.

La settimana di sosta ha dato la possibilità all’IVPC Rugby Benevento di recuperare uomini e forze fisiche. Il torneo di serie B è iniziato bene con la vittoria casalinga nel derby contro l’Arechi, ma è proseguito col duro ko di Roma. Sconfitta che brucia per come è arrivata e che va subito cancellata nel match interno di oggi, fischio d’inizio alle 14:30, allo Stadio Dell’Oste di Benevento. Arriva il Messina, squadra che in casa ha fatto uno scalpo importante come il Rugby Roma, ma che fuori soffre tremendamente, un po’ quello che accade anche ai sanniti.

L’IVPC Rugby Benevento deve vincere e fare bottino pieno per non perdere troppo terreno dalle zone alte della classifica. Per battere il Messina il duo Passariello-Calandro ha scelto di schierare: Ciampa, Cavuoto, Casillo, D’Addario, Tenga, Cioffi, Tomaciello, Russo, Palumbo, Arati, D’Addio, Cassinese, Tretola, Passariello, Zollo.

A disposizione ci saranno Buontempo, Ciffo, Pagliuca, Cantone, Claudio Russo, Inglese, Carmine Russo, Maglione.

Squadra come sempre giovanissima che avrà bisogno anche sostegno del pubblico, al Dell’Oste ingresso gratuito, per portare a casa punti pesanti per la classifica,

C’è da segnalare ancora l’assenza, pesantissima, di Fabio Cocivera. L’ex Fiamme Oro sta recuperando da un problema muscolare e lo staff tecnico non vede l’ora di poter contare sul suo apporto anche all’interno del rettangolo di gioco.