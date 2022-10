IVPC Rugby Benevento, dopo un avvio da incubo arriva la vittoria contro Messina Pessimo l'approccio alla partita ma nella ripresa sono arrivate le mete per portare a casa 5 punti.

L’IVPC Rugby Benevento ha raggiunto l’obiettivo di giornata, quello di portare a casa l’intera posta in palio. Una vittoria che fa bene al morale del gruppo e soprattutto alla classifica dove con 10 punti i biancocelesti sono terzi alle spalle del duo Catania-Roma a quota 14.

Il 42-13 finale però non deve ingannare. L’approccio dei sanniti è stato disastroso proprio come era successo nella capitale due settimane fa. Messina è volata via nel punteggio con due piazzati e una meta praticamente regalata. Solo sul 13-0 i padroni di casa si sono svegliati. Capitan Passariello ha più volte detto ai suoi di “cominciare a giocare” per dare una scossa.

La svolta è arrivata grazie alla solita, devastante e vincente azione di Mario Casillo, che dopo aver preso palla nella propria metà campo ha seminato gli avversari per regalare la meta ai suoi. Dalla piazzola un Franco Cioffi concentrato e ispirato ha fatto il resto: 7-13.

Nella ripresa il Messina è calato mentre l’IVPC Rugby Benevento ha ritrovato fiducia, voglia e concentrazione per concedere meno falli e sfruttare due gialli che hanno lasciato i siciliani con l’uomo in meno per metà tempo.

A decidere la partita sono state due mete di Tenga trasformate dal solito Cioffi. Un’altra dopo una touche magistralmente sfruttata e le ultime due realizzate da Cavuoto e dal leone Passariello, tutte trasformate dal numero 10 che dalla piazzola è stato praticamente perfetto. Bene anche i giovani che sono subentrati dalla panchina, mentre c’è un po’ di preoccupazione per l’uscita anticipata dal campo di Mario Casillo. Per il devastante numero 13 sannita un brutto colpo alla clavicola.

Nel prossimo turno difficile trasferta a L’Aquila con gli abruzzesi che vanno ancora a caccia del primo successo in questo torneo di serie B. Sarà un test importante per i biancocelesti, che di solito, lontano dalle mura amiche, diventano la brutta copia della squadra che in casa riesce sempre ad alzare l’asticella.