IVPC Rugby Benevento, a L'Aquila per sfatare il tabù trasferta Alle 14:30 fischio d'inizio al Tommaso Fattori, campo che ha ospitato mille battaglie.

L’IVPC Rugby Benevento è chiamato ad affrontare il primo bivio della sua stagione. I sanniti possono iscriversi ufficialmente, e con prove concrete, alla corsa per l’alta classifica, ma per farlo bisognerà vincere sul mai semplice campo del Tommaso Fattori de L’Aquila.

Oggi alle 14:30 è previsto il quarto turno di un campionato che vede gli abruzzesi in difficoltà. Nelle prime tre giornate hanno raccolto altrettante sconfitte e cercano punti pesanti tra le mura amiche. I sanniti, invece, sono terzi, hanno vinto per due volte in casa e a L’Aquila devono fare bottino pieno per non perdere troppo contatto dalla vetta.

Si tratta di un vero e proprio esame che gli uomini del presidente Palumbo non possono sbagliare. Una vittoria darebbe ancora più morale e fiducia per il proseguo della stagione. Sarà fondamentale l’approccio, quello che non era piaciuto né a Roma né in casa col Messina allo staff tecnico. Capitan Passariello aveva più volta richiamato i suoi nella prima parte di gara, ora serve una vera e propria inversione di tendenza.

Le scelte fatte per il XV che andrà in campo sono chiare. Intanto c’è il recupero di Casillo che era uscito malconcio dal match col Messina. Una pedina fondamentale per i piani tattici dei sanniti. In campo andrà una squadra molto giovane che dovrà crescere ancora. Il processo è lungo e faticoso, ma questi match sono fondamentali.

La società, dopo la terribile notizia della scomparsa del piccolo rugbysta del IV Circolo, che ha sconvolto il rugby campano, si è unita al dolore della famiglia per la grave perdita.

Ecco il XV iniziale dell’IVPC Rugby Benevento:

Ciampa, Cavuoto, Casillo, D’Addario, Tenga, Cioffi, Tomaciello, Passariello, Palumbo, Russo, D’Addio, Arati, Cassinese, Ciffo, Buontempo.

A disposizione: Zollo, Polese, Maglione, Cantone, Inglese, Carmine Russo, Claudio Russo.