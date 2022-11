IVPC Rugby Benevento, Palumbo: "Pronti a portare acqua nelle case degli anziani" La società biancoceleste è a disposizione per aiutare chi è impossibilitato a recarsi alle autobotti

L’emergenza idrica sta interessando alcuni quartieri della città e ha messo in difficoltà soprattutto gli anziani. Per questo motivo l’IVPC Rugby Benevento ha deciso di scendere in campo. Come sempre accade quando c’è una vera emergenza, la società guidata dal presidente Rosario Palumbo dà la sua disponibilità ad aiutare la comunità. “Come società diamo la disponibilità ad aiutare chi è impossibilitato ad andare a prendere l’acqua alle autobotti che sono state predisposte in città. Tutti i nostri ragazzi sono pronti a recuperare acqua e portarla nelle case dei più anziani e di chi è impossibilitato”.

Il sostegno della società biancoceleste alla città è sempre stato costante e anche in questa occasione non mancherà. Per contattare i responsabili del club di Pacevecchia basterà andare sulle pagine social e inviare un messaggio, oppure chiamare al numero di telefono presente nelle informazioni dei vari profili.