IVPC Rugby Benevento, al Dell'Oste arriva l’US Roma Fischio d’inizio alle 14:30, i sanniti sono chiamati a fare bottino pieno.

L’IVPC Rugby Benevento è pronto a tornare in campo tra le mura amiche del Dell'Oste. L’appuntamento è fissato per domenica 20 novembre alle 14:30 quando sul rettangolo verde sannita andrà in scena la sfida contro l’US rugby Roma. Per capitan Passariello e compagni è una ghiotta occasione di riscatto dopo la brutta sconfitta di L’Aquila.

Due settimane fa, oltre alla tragicomica scena del palo che ha rischiato di ferire seriamente diversi atleti, la squadra non ha fatto una buona prestazione. Troppi errori che in casa non vanno assolutamente ripetuti. Contro i capitolini bisognerà essere più disciplinati e soprattutto non sbagliare l’approccio per essere costretti ad una affannosa rincorsa.

L’IVPC Rugby Benevento deve vincere ma farlo con maturità, gestendo i ritmi della partita e giocando su quelle che sono le sue migliori qualità. Guai a lasciare troppo spazio alla squadra romana. Vincere inoltre è fondamentale per la classifica. Dopo le sconfitte esterne contro la capolista Olimpic Roma e L’Aquila, è sempre più chiaro che per restare attaccati alle zone alte della classifica, nel fortino del Dell'Oste bisognerà fare sempre bottino pieno contro ogni avversario.

Ecco il XV titolare dell’IVPC Rugby Benevento: Ciampa, Cavuoto, Casillo, D’Addario, Tenga, Cioffi, Tomaciello, Russo, Palumbo, Inglese, Arati, Ciffo, Cassinese, Passariello, Tretola.

A disposizione: Zollo, Buontempo, D’Addio, Cantone, Rucco C., Caporaso, Cioffi M.