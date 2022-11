IVPC Rugby Benevento, sofferta vittoria sull’US Roma Campo pesante, match brutto, ha vinto la squadra che ha sbagliato di meno.

Quello andato in scena allo Stadio Dell’Oste non è stato un match che passerà alla storia della stagione per la qualità espressa dalle due squadre. Campo pesante, pallone scivoloso e poi tante scelte sbagliate dei singoli. L’IVPC Rugby Benevento ha confermato ancora una volta di soffrire le prime battute di gara. Approccio non perfetto, diversi gli errori e dopo il piazzato di Cioffi è giunta la meta degli ospiti figlia di un clamoroso buco nella linea. La reazione è arrivata anche grazie alla superiorità numerica e ad una touche ben giocata che ha portato capitan Passariello al bersaglio grosso. Cioffi dalla piazzola non sbaglia per il 10-5. Nonostante l’uomo in più la fase di non possesso è il tallone d’Achille della squadra di casa che ha concesso un’altra clamorosa meta (10-10) agli ospiti, volenterosi ma con poca qualità. Su un campo così la mischia beneventana, un po’ leggerina, non è riuscita a dare il suo apporto e ben presto il match è diventato una sfida a chi sbaglia di meno. Il primo tempo si è concluso con un altro piazzato di Cioffi che ha consegnato il vantaggio per 13-10 all’IVPC Rugby Benevento. Nella ripresa il festival degli errori è continuato. Poche le giocate degne di nota fino alla meta di Palumbo del 18-10 che ha praticamente deciso la sfida. Nel finale Roma ha accorciato con un piazzato ma è stato Cioffi a mettere la parola fine alla contesta dalla piazzola per il 21-13. Da segnalare anche il giallo a Casillo per un battibecco quasi allo scadere. L’IVPC Rugby Benevento ha colto la terza vittoria consecutiva in casa, un dato positivo per una squadra giovane che ha ancora tanto lavoro da fare.