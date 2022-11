IVPC Rugby Benevento ko contro la Capitolina I romani vincono 41-29, per i sanniti un punticino che muove la classifica.

La trasferta di Roma era molto temuta in casa biancoceleste. I confronti con la Capitolina sono sempre duri e regalano poche gioie. Inoltre, lontano dalle mura amiche, continuano le solite difficoltà. L’IVPC Rugby Benevento però può guardare al match odierno con positività per i 29 punti messi a referto e soprattutto per quel punticino che muove leggermente la classifica in un torneo, come quello del girone sud di serie B, che sembra aver già messo in chiaro quali saranno le squadre che lotteranno per il salto di categoria.

Il 41-29 regala alla Capitolina cinque punti pesanti e una posizione migliore in classifica, mentre i sanniti sono sesti grazie ai tre successi interni. Dagli altri campi è arrivata la dimostrazione di forza del Frascati che è andato a vincere 59-24 a Messina, mentre Cus Catania e Rugby Roma Olimpic Club hanno impattato sul 22-22. Da segnalare il netto successo interno del Rugby L’Aquila contro i salernitani dell’Arechi e il colpaccio esterno del Paganica che ha sbancato per 25-22 il campo dell’US Roma.

La classifica ora recita: Rugby Roma Colimpic Club 25, Paganica 22, Cus Catania 21, Capitolina 20, L’Aquila 16, IVPC Benevento 15, Frascati 14, US Roma 10, Messina 5, Arechi 0.