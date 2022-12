IVPC Rugby Benevento, al Dell'Oste arriva il Frascati Fischio d'inizio domenica alle 14:30, ai sanniti serve una vittoria dopo il ko con Catania.

Nelle sette partite giocate l’IVPC Rugby Benevento ha raccolto tre successi, tutti tra le mura amiche, e quattro ko, l’ultimo in casa contro il Cus Catania. Risultati che, in un torneo tanto strano come quello di quest’anno in serie B, non possono essere soddisfacenti per chi ha qualità tecniche e fisiche di buon livello.

Bisogna cambiare rotta e l’occasione ghiotta arriverà domenica alle 14:30, quando allo Stadio Dell’Oste andrà in scena l’attesa sfida col Frascati. Le due squadre sono divise da soli due punti in classifica con i laziali attualmente davanti. Con una vittoria i biancocelesti potrebbero operare il sorpasso.

I sanniti scenderanno in campo con Cocivera, Passariello Tretola, Cassinese, D’Addio, Arati, Palumbo, Cantone, Carluccio, Cioffi, Tenga, D’Addario, Casillo, Napolitano, Ciampa. La squadra, che troppo spesso regala tanto agli avversari e poi è sempre costretta a rincorse disperate, dovrà dimostrare maggiore solidità. Ai gruppi giovani può accadere di fare regali, ma questo problema va risolto velocemente per poi ripresentarsi, dopo un mese di sosta invernale, con un atteggiamento diverso da quello avuto fin dal primo match della stagione. Intanto però c’è la sfida col Frascati da provare a vincere per dimenticare la brutta sconfitta contro il Cus Catania.