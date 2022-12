IVPC Rugby Benevento: la cena natalizia ha chiuso il 2022 Regali divertenti, abbracci, scambi di auguri e tanti aneddoti, una serata da ricordare.

Una serata da ricordare. Brindisi, abbracci, racconti di aneddoti e il classico scambio di regali. L’IVPC Rugby Benevento si è ritrovato giovedì sera presso il ristorante Boda de Ciondro a Pietrelcina per chiudere un anno complicato ma ricco di emozioni.

Ad inizio serata il presidente Rosario Palumbo ha ringraziato tutti gli sponsor per il sostegno, i dirigenti, i tecnici e gli atleti per il proprio impegno e l’attaccamento dimostrato alla maglia biancoceleste.

Il momento più atteso e divertente è stato certamente quello dello scambio dei regali della prima squadra. Sotto gli occhi attenti e divertiti dei presenti, sono stati scartati doni esilaranti. Una parrucca per Osvaldo Russo, un abito da monaco per Mario Caporaso, un simpatico travestimento per l’inglesino Leo Arati, un peluche per Mario Casillo e poi tanti altri ancora. Il tutto sotto gli occhi attenti del trio Passariello-Calandro-Cocivera, allenatori ma soprattutto riferimenti da seguire per i giovani che vogliono giocare a rugby a buon livello.

Presenti alla cena anche l’assessore del Comune di Benevento Attilio Cappa e il presidente della Fir Campania Peppe Calicchio che col compagno di mille battaglie, il direttore tecnico del club Alessandro Valente, ha raccontato decine di aneddoti in una serata piacevole e vissuta con la solita armonia che contraddistingue il gruppo biancoceleste.

Ora c’è attesa per la classica partitella del 24 dicembre, poi qualche giorno di riposo in attesa di riprendere gli allenamenti. Il torneo di serie B ripartirà il 22 gennaio e per i sanniti ci sarà l’impegno in trasferta contro la Polisportiva Paganica.