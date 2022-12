Torneo Internazionale città di Benevento, ecco la tanto attesa data L'IVPC Rugby Benevento ha annunciato che la kermesse si svolgerà domenica 30 aprile.

L’ufficialità è arrivata nelle ultime ore. Con quattro mesi di anticipo l’IVPC Rugby Benevento ha comunicato data e orari dell’edizione numero XXXVIII del Torneo Internazionale di Rugby Educativo città di Benevento che andrà in scena il prossimo 30 aprile sui vari campi della città e in particolare allo Stadio Dell’Oste.

Cinque le categorie dall’under 7 fino ad arrivare alla 15 che assegnerà la decima edizione dell'ambito Trofeo Ciro Vigorito. In programma anche i Memorial dedicati a Carlo Pezzuto, Francesco De Nigris e Alfredo Dell’Oste. Invece è giunto alla settima edizione il Trofeo intitolato a Mario Simone.

Aver comunicato la data con largo anticipo significa che la società lavora già da tempo all’edizione del 2023. Dopo il successo di quella dello scorso maggio si punta a fare crescere ancora di più un torneo che è diventato con gli anni un punto di riferimento per l’Italia della palla ovale. Inoltre, si tratta di una kermesse sportiva che porta in città per due giorni tantissimi giovani atleti, genitori, allenatori e dirigenti. Insomma, una vera risorsa anche per le attività commerciali e ricettive di Benevento e provincia.