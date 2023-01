"Il rugby prima del Sei Nazioni", il libro sarà presentato a Benevento Nella Club House dello Stadio dell'Oste il giornalista Andrea Pelliccia presenterà l'atteso volume.

Il grande rugby raccontato da Cristian Lovisetto, Davide Macor e Andrea Pelliccia, sbarca allo Stadio Dell’Oste. I tre autori hanno pubblicato per le edizioni Absolutely Free il libro “Il rugby prima del Sei Nazioni”. Volume che sarà presentato nella club House della struttura di Pacevecchia giovedì 5 gennaio alle 17:30.

A fare gli onori di casa nella presentazione moderata dal giornalista Luca Maio, sarà il presidente dell’IVPC Rugby Benevento Rosario Palumbo. Presente anche il numero uno del Comitato Regionale della Fir. L’incontro con uno degli autori, Andrea Pelliccia, sarà anche l'occasione per ascoltare le testimonianze di due figure storiche del rugby italiano e sannita come Gino Donatiello e Salvatore Perugini che ha vestito la maglia azzurra per ben 83 volte.

“Il libro “Il rugby prima del Sei Nazioni” -spiegano gli autori in una nota- racconta con un linguaggio accattivante tante storie legate alla palla ovale italica. Storie di squadre, ma soprattutto di uomini che si sono passati l’ovale, sono avanzati metro dopo metro non solo per vincere una partita o un campionato, ma anche per far crescere un movimento, per raggiungere l’obiettivo di scontrarsi alla pari con i maestri di questo sport. Le origini del rugby in Italia, i primi campionati, l’esordio internazionale. E poi, le sfide con i maestri francesi culminate con il trionfo di Grenoble, le tournée in giro per il mondo, le prime edizioni dei Mondiali. Non solo la nazionale, ma anche le squadre di club che, con sfide e campionati indimenticabili, hanno reso grande il rugby italiano fino a portarlo all’ammissione al Torneo delle Sei Nazioni. Un libro ricco di aneddoti e curiosità legate all’affascinante mondo del rugby, che nelle sue pagine ricorda anche la figura straordinaria di Franco Ascantini, pioniere del rugby a Benevento”.