IVPC Rugby Benevento, rinviata la sfida contro la Polisportiva Paganica Il maltempo in Abruzzo ferma la squadra sannita che tornerà in campo nel derby campano.

Il ritorno in campo dell’IVPC Rugby Benevento è rinviato. La prima uscita del 2023 è saltata. Niente trasferta nella tana del Paganica. Il motivo è legato a fattori atmosferici. In Abruzzo c’è allerta meteo e per questo il match valido per la nona giornata del girone d’andata non si disputerà.

Non c’è ancora una data per il recupero ma sono tante le settimane utili per giocare un match comunque importante per la classifica. I biancocelesti torneranno in campo domenica 29 gennaio per la prima giornata del girone di ritorno nel derby tutto campano in casa dell’Arechi Rugby.