Italrugby Seven: Cioffi al raduno di Silea C’è anche il sannita tra i convocati di Mazzantini per il primo appuntamento del 2023.

La Nazionale Seven Maschile è pronta per tornare a lavorare. Appuntamento a Silea in provincia di Treviso dal 14 al 17 febbraio per un raduno in preparazione in vista dell’inizio dell’attività internazionale del 2023.

Il nuovo responsabile tecnico della squadra azzurra, Matteo Mazzantini, ha selezionato diciotto atleti che si ritroveranno nel trevigiano alle 13.00 di martedì 14 febbraio. Tra i prescelti c’è anche un sannita, si tratta del veterano Massimo Cioffi giocatore del Rugby Petrarca. Il ragazzo cresciuto nel settore giovanile dell’IVPC Rugby Benevento vanta tante esperienze nella sua carriera e si appresta a continuare a dare il suo apporto alla Nazionale Seven sempre con grande professionalità ed entusiasmo. Cioffi è da anni ormai un punto fermo di questa selezione.

Di seguito la lista degli atleti convocati.

Albert Eistein BATISTA (RUGBY COLORNO 1975)

Giulio BERTACCINI (VALORUGBY EMILIA)

Nicholas BORDIN (RUGBY BADIA 1981)

Massimo CIOFFI (RUGBY PETRARCA)

Francesco COLOMBO (VALORUGBY EMILIA)

Alessio CREA (RUGBY VIADANA 1970)

Federico CUMINETTI (SITAV RUGBY LYONS)

Paul Marie FORONCELLI (RUGBY VICENZA)

Riccardo GHELLI (FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA)

Cristian LAI (G.S. FIAMME ORO RUGBY)

Leonardo QUINTIERI (VERONA RUGBY)

Edwards REEVES (CUS TORINO)

Livio ROMANO (UNIONE RUGBY CAPITOLINA)

Bravin Bautista STAVILE (FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA)

Gianuca TOMASELLI (G.S. FIAMME ORO RUGBY)

Flavio Pio VACCARI (TRANSVECTA RUGBY CALVISANO)

Joaquin Tomas VACCARO (CUS TORINO)

Juan Alejandro WAGENPFEIL (RUGBY VIADANA 1970)