IVPC Rugby Benevento, un dono per Stellone e sabato tutti al Vigorito Il presidente Palumbo ha regalato una maglietta al neo tecnico del Benevento Calcio.

Un segnale di vicinanza. Un dono simbolo di appartenenza. Rosario Palumbo, presidente dell’IVPC Rugby Benevento, ha regalato una maglietta al nuovo allenatore del Benevento Calcio, Roberto Stellone. Non è la prima volta. In passato, questo tipo di dono, ha portato anche bene. Un dettaglio che nello sport e in particolare nel calcio non va mai trascurato. A dicembre era stata la società guidata da Oreste Vigorito a premiare i rugbysti con una maglia celebrativa e l’applauso del pubblico del calcio.

La squadra giallorossa per salvarsi dovrà lottare e avrà bisogno della spinta di tutta la città. Sicuramente ci sarà quella della società biancoceleste che già sabato sarà presente in gran numero al Vigorito prima di concentrarsi sulla gara di campionato in programma domenica.

Un week end con due big match. Il Benevento Calcio deve fare punti contro il Brescia, gli uomini di Palumbo invece ospiteranno la capolista Rugby Roma Olimpic Club. Due sfide importanti per i percorsi di entrambe le squadre. Ecco perché l’incontro tra Rosario Palumbo e Roberto Stellone è un bel messaggio per tutti gli sportivi. Il Vigorito e il Dell’Oste, col calore del popolo sannita, possono fare la differenza.