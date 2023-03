IVPC Rugby Benevento, lontano dalle mura amiche arriva un altro ko I biancocelesti sono stati sconfitti a Messina 19-15 dopo aver condotto la sfida nella ripresa.

Il tanto atteso esame in trasferta, in quel di Messina, non ha promosso l’IVPC Rugby Benevento. Al termine di una gara equilibrata i sanniti sono stati sconfitti per 19-15. Match complicato affrontato con soli diciotto giocatori a disposizione. Durante il match sono arrivati i forfait per infortunio di Paolo Ciffo e Pierpaolo Palumbo col conseguente obbligo di doversi affidare alle mischie no-contest.

Messina avanti con due mete intervallate da un piazzato dei sanniti, con la seconda molto contestata. Sul 12-3 la reazione della squadra sannita è arrivata con Casillo a fine primo tempo (12-10), nella ripresa ancora IVPC Rugby Benevento in meta per il sorpasso (15-12) ma non è finita.

I siciliani, nonostante l’espulsione di un uomo, sono riusciti a produrre l’assalto finale. Messina ha sfruttato la poca disciplina degli ospiti ed è andato a segno con una meta tecnica che ha fissato il risultato sul 19-15. Una beffa per i biancocelesti che avevano cullato la speranza di portare a casa una vittoria pesante in trasferta. Purtroppo, ancora una volta, la compagine del presidente Rosario Palumbo è stata poco cinica e alla fine è stata punita perdendo ancora lontano dalle mura amiche.