IVPC Rugby Benevento ko nel recupero nella tana del Paganica Biancocelesti in campo con tanti giovani, i padroni di casa hanno dilagato nella ripresa.

Il recupero della nona giornata, rinviata lo scorso 22 gennaio per maltempo, non ha regalato gioie all’IVPC Rugby Benevento. I sanniti, impegnati sul campo della Polisportiva Paganica, si sono presentati con tanti giovani in campo e non sono riusciti a tornare a casa con qualche punto utile per muovere la classifica. E’ arrivata una sconfitta pesante per 33-3 figlia anche dell’indisciplina.

I padroni di casa sono partiti forte, hanno sfruttato la forzata uscita dal campo di Cocivera per una botta alla testa e poco dopo hanno trovato la prima meta. L’unico sussulto biancoceleste è stato il momentaneo piazzato del 3-7, poi i gialli a Ciffo e Casillo hanno consentito agli avversari di gestire senza affanni e chiudere la prima frazione di gioco sul 14-7.

Nella ripresa sono arrivati altri due gialli a Carluccio e Palumbo con il Paganica che ha dilagato fino al 31-3. Gli aquilani portano a casa cinque punti utili ad agganciare al terzo posto in classifica la Capitolina a 36, mentre l’IVPC Rugby Benevento resta fermo a quota 30 in sesta piazza. Nel prossimo turno, in programma domenica 19 marzo, Casillo e compagni affronteranno tra le mura amiche dello Stadio Dell’Oste la compagine abruzzese de L’Aquila Rugby.