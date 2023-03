IVPC Rugby Benevento, a Roma arriva il quarto ko consecutivo Sanniti ben nel primo tempo chiuso in vantaggio, poi nella ripresa è arrivata la reazione capitolina

L’IVPC Rugby Benevento non è riuscito a mettere fine alla crisi di risultati. Sanniti ancora ko fuori casa questa volta nella tana dell’US Roma Rugby per 26-24. Il match era iniziato bene per gli ospiti che erano riusciti a sbloccare il punteggio grazie alla meta trasformata di Casillo. Vantaggio che i biancocelesti riescono a tenere fino alla mezz’ora quando sul 10-0 arriva la meta trasformata dei padroni di casa.

La prima frazione di gioco termina 10-7 per gli ospiti ma, poco prima della pausa, il direttore di gara, Francesco Maria Mirabella, aveva punito Casillo con un giallo che sarà pesante. In avvio di ripresa i romani cambiano marcia. Vanno in meta per ben tre volte cambiando volto alla partita.

I sanniti si sono ritrovati da essere in vantaggio a vedersi indietro 26-10, una mazzata che avrebbe potuto stroncare qualunque squadra. Questa volta, però, c’è stata una buona reazione. Nel finale vanno a segno prima capitan Passariello e poi Fabio Cocivera che addolciscono la quarta sconfitta consecutiva. Adesso il calendario propone praticamente un mese di stop prima della sfida interna contro la Capitolina prevista per domenica 23 aprile.