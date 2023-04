Coni, Benemerenze agli sportivi sanniti Tanti i riconoscimenti, spiccano quelli per i rugbysti sanniti Cozzi e Cioffi.

Il CONI Nazionale ha assegnato, anche quest’anno, le Benemerenze agli sportivi sanniti; l’elenco completo degli assegnatari è il seguente: una Stella d’Oro al Merito Sportivo a Paolo Serino per ciclismo; due Stelle di Bronzo al Merito Sportivo: a Fioravante Bosco per la sua attività di arbitro di calcio e alla Società Apice Calcio 1964 del Presidente Felice Pepe; una Palma di Bronzo al Merito Tecnico a Bruno Annecchiarico per la Pallacanestro; tre Medaglie di Bronzo al Valore Atletico: ai Campioni Italiani Massimo Cioffi e Francesco Cozzi per il Rugby; a Diodoro Colarusso Campione Italiano per la Pesca Sportiva.

Le Benemerenze saranno consegnate nella 28a Festa delle Stelle al Merito Sportivo del CONI di Benevento, che, come da tradizione, sarà celebrata, nel mese di Novembre.

Ai complimenti del Presidente Nazionale del CONI Giovanni Malagò si aggiungono quelli del Delegato Provinciale Mario Collarile, per i successi dei dirigenti sportivi, dei tecnici e degli atleti sanniti, che continuano a raggiungere i migliori risultati e a diffondere i valori dello sport.