Italrugby Seven, Cioffi e Fusco convocati per il raduno di Roma Gli azzurri parteciperanno al torneo di qualificazione Olimpica a Cracovia.

Dopo l’ottavo posto del torneo in Portogallo la Nazionale Seven Maschile si prepara al prossimo impegno. Appuntamento dal 25 al 27 giugno a Cracovia in Polonia per il torneo di qualificazione Olimpica.

Matteo Mazzantini, responsabile tecnico dell’Italseven maschile, ha reso noti i nomi dei diciotto atleti che si ritroveranno presso il centro di preparazione olimpica del CONI, Giulio Onesti, a partire da domenica prossima 18 giugno. Ci sono anche il sannita Massimo Cioffi, uno dei veterani della squadra, e il napoletano Alessandro Fusco. Mazzantini, dopo i primi giorni di preparazione, dovrà scremare la rosa da 18 a 13 prima di partire per la città polacca.

Di seguito i convocati per il raduno di Roma.

Francesco BONAVOLONTA’ (S.S. Lazio Rugby 1927)

Nicholas BORDIN (Rugby Badia)

Lorenzo Maria BRUNO (Sitav Rugby Lyons)

Massimo CIOFFI (Petrarca Rugby)

Alessio CREA (Rugby Viadana 1971)

Federico CUMINETTI (Sitav Rugby Lyons)

Rocco DEL BONO (Transvecta Calvisano)

Paul Marie FORONCELLI (Rugby Vicenza)

Alessandro FUSCO (Zebre Parma, 13 caps)

Alessandro GARBISI (Benetton Rugby, 4 caps)

simone GESI (Zebre Parma, 1 cap)

Riccardo GHELLI (FEMI-CZ Rovigo)

Cristian LAI (Fiamme Oro Rugby)

Matteo MEGGIATO (Mogliano Veneto Rugby)

Lorenzo PANI (Zebre Parma)

Tito TEBALDI (Rugby Petrarca

Gianluca TOMASELLI (Fiamme Oro Rugby)

Flavio Pio VACCARI (Transvecta Calvisano)