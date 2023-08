Lutto in casa IVPC Rugby Benevento: ha passato la palla l'ex presidente Cusano E' stato il presidente della storica promozione in serie A con la squadra targata Imeva.

Lutto in casa IVPC Rugby Benevento. E’ venuto a mancare Aldo Cusano, presidente della storica società sannita dal 1973 al 1983. In quei dieci anni sono stati tantissimi i risultati di grande livello raggiunti tra cui la prima storica promozione in serie A con quella fantastica squadra targata Imeva (nella foto), e con una storica salvezza raggiunta l'anno seguente. Da segnalare per Cusano tanti riconoscimenti tra cui il Premio Speciale CIAR ricevuto proprio a Benevento a settembre 2021.

Alla famiglia le condoglianze della redazione sportiva di Ottopagine.it.