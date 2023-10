IVPC Rugby Benevento: "esilio" terminato, col Frascati si gioca al Dell'Oste Domenica alle 15:30 si torna a giocare in casa. Arriva la capolista del girone sud.

L’esilio è durato meno del previsto. L’IVPC Rugby Benevento tornerà a giocare allo Stadio Dell’Oste con qualche settimana di anticipo rispetto al programma iniziale. I lavori al campo sono ultimati. Il manto erboso è pronto per ospitare una partita. Giusto in tempo per evitare un’altra partita sul neutro di Boscotrecase -dove si è giocato contro l’Arechi Salerno- e ospitare il Frascati. Appuntamento domenica alle 15:30 per un match già molto importante.

La capolista arriva a Benevento a punteggio pieno avendo vinto le prime due gare disputate conquistando anche il punto di bonus. Si tratta di una compagine che punta a restare nelle zone alte della classifica e ha dimostrato di avere esperienza e tante certezze. Quelle che invece mancano ancora ad una squadra giovane come il Benevento di mister Fusco. Servirà del tempo per migliorare, oliare gli ingranaggi e far abituare tanti ragazzi a un torneo insidioso come quello di serie B dove contano tanto i kg in mischia. Proprio dove i sanniti, invece, sono ancora leggerini e rischiano di soffrire come accaduto già nelle prime due sfide.