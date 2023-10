IVPC Rugby Benevento, che spettacolo il manto erboso del Dell'Oste Dopo 40 giorni di lavoro si torna a giocare in casa su un prato da massima categoria.

Parola al campo e che campo! Il terreno di gioco che domani alle 15:30 ospiterà la sfida tra IVPC Rugby Benevento e Frascati, valida per la terza giornata del campionato di serie B, è un autentico spettacolo. Il colpo d’occhio dello Stadio Dell’Oste è da brividi. La foto pubblicata dal Rugby Benevento attraverso i propri profili social è diventata virale. Un prato perfetto degno di un evento della massima serie o addirittura di una sfida internazionale.

Sarà un piacere per le due squadre giocare su quel prato e anche per chi assisterà alla partita. Peccato non poter disputare il match in notturna: sarebbe stato uno spettacolo unico nel panorama italiano.

Un manto erboso perfetto è stato il frutto di 40 lungi giorni di lavoro da parte della Ergagreen_srl, società scelta dal club guidato dal presidente Rosario Palumbo per ridare al Dell’Oste un prato che rende la struttura di Pacevecchia tra quelle col miglior fondo d’Italia. Del resto già qualche settimana fa un noto esponente della Federazione, nel corso della sua visita a Benevento, aveva confidato ai dirigenti biancocelesti che anche al nord prati così belli dove giocare a rugby se ne vedono molto raramente.