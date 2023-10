IVPC Rugby Benevento, il 6 novembre la presentazione del Progetto Play District La conferenza stampa si svolgerà alle 12:00 presso l'Università Giustino Fortunato.

Si svolgerà lunedì 6 novembre alle 12:00, presso l’aula magna dell’Università Giustino Fortunato, la conferenza stampa di presentazione del “Progetto Play District”.

Interverranno il presidente Rosario Palumbo e l’assessore con delega alle politiche sociali del comune di Benevento Carmela Coppola,l'assessore con delega al turismo Attilio Cappa, il prof. Paolo Palumbo della Università Giustino Fortunato, il delegato provinciale del Coni Avv. Mario Collarile. Si tratta di un progetto importante per la società che continua nel suo percorso di aggregazione, integrazione ed inclusione.

La US Rugby Benevento comunica l’avvio delle attività del Progetto PLAY DISTRICT, iniziativa finanziata e promossa dal Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con Sport e Salute S.p.A.

Il progetto prevede la costituzione di uno Spazio Civico di Comunità presso lo stadio del rugby “A. Dell’Oste” e le strutture annesse quale luoghi di aggregazione e lo svolgimento di attività che siano per i giovani occasioni di aggregazione, integrazione e inclusione, per dare loro nuove opportunità di crescita personale e professionale, incentivando non solo le attività fisiche, ma anche quelle creative, artistiche e culturali.

Nei prossimi due anni i giovani beneventani potranno usufruire degli impianti e delle attività sportive ed extra-sportive proposte insieme ai Partner del progetto (MYB, istituto IPSAR “Le Streghe”, Università telematica “Giustino Fortunato”, APS Mediagroup, Comune di Benevento, CPIA, FIR-Comitato Regionale Campano) senza alcun costo, gestite e dirette da personale altamente qualificato:

Rugby

Basket

Calcio a 5

Ginnastica e pesistica

Yoga/Pilates

Doposcuola pomeridiano

Corso di giornalismo

Corso di speaker radiofonico

Laboratori di cucina



Il prossimo 29 ottobre presso lo stadio del Rugby di Benevento dalle 10:30 ci sarà un Open Day di presentazione del progetto.