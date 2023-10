IVPC Rugby Benevento, domenica c'è la quarta edizione del "Torneo di Apertura" Appuntamento allo Stadio Dell'Oste, sarà assegnato il secondo "Trofeo Ascantini".

Torna l’appuntamento col “Torneo di Apertura”, manifestazione dedicata al mini rugby fortemente voluta dall’IVPC Rugby Benevento. Si è giunti alla quarta edizione di una competizione che permette a tante squadre soprattutto tra Lazio e Campania di far confrontare i propri giovanissimi ad inizio stagione.

In passato bisognava attendere addirittura i mesi primaverili prima di avere a disposizione tornei e competizioni dove far fare esperienza ai propri ragazzi. Invece, con l’iniziativa targata IVPC Rugby Benevento, tante società hanno colto l’occasione di competere anche ad inizio stagione. Si gioca domenica con campo principale lo Stadio Dell’Oste che regala sempre uno splendido colpo d’occhio in queste occasioni. La competizione, che ospiterà le categoria under 6, 8, 10, 12 e 14, assegnerà anche il 2° Trofeo Ascantini.

Di seguito le squadre che prenderanno parte al torneo: Asd Rugby Sacro Cuore Pompei, ASD Rugby Nuovo Salario, Artena Rugby Red Blu asd, ASD Falchi Rugby Club, Fiamme Oro Rugby, Rugby BlacKnights, Asd Salerno Rugby, Amatori Napoli Rugby, Rugby IV Circolo Benevento, Draghi Telese, G.S. Rugby Pomigliano, AP Partenope Rugby, Arechi Rugby, Lepini Rugby, Rugby Vesuvio Casalnuovo, Colleferro Rugby 1965, RUGBY Clan Santa Maria Capua Vetere.