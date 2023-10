IVPC Rugby Benevento, grande successo per il quarto "Torneo di Apertura" Dell'Oste con uno splendido colpo d'occhio in una bella giornata di sport.

Una clima splendido ha accompagnato l’edizione numero quattro del “Torneo di Apertura”, organizzato dall’IVPC Rugby Benevento e andato in scena allo Stadio Dell’Oste.

Circa venti le società presenti che hanno iscritto le proprie squadre nelle categoria che vanno dalla 6 fino alla 14. Come al solito quando in campo ci sono i più piccoli lo spettacolo è assicurato con rincorse, placcaggi e soprattutto tanti sorrisi. In questi tornei si fanno nuove amicizie e soprattutto tanta esperienza. Il colpo d’occhio del Dell’Oste, inoltre, rende tutto più bello. Giocare davanti a tanta gente, soprattutto le finali, esalta tutti coloro che scendono in campo.

Inoltre, si conferma vincente l’idea della società di puntare su un torneo ad inizio stagione vista l’ottima affluenza. Dare la possibilità a tante società di far disputare una competizione già dopo i primi due mesi di attività non può far altro che far crescere soprattutto i più piccoli che hanno bisogno di confrontarsi e di fare esperienze diverse.

Da segnalare la vittoria dell’Amatori Napoli nell’under, 8, dei Falchi nell’under 10 e del Rugby Benevento nell’under 12. Dominante invece l’under 14 della Nuova Salaria che ha dominato la finale e ha portato a casa il 2° Trofeo dedicato alla memoria di Franco Ascantini. Premio consegnato ai vincitori da Alessio, figlio del fondatore della storia società sannita.

L'attività giovanile continuerà nei prossimo mesi anche in preparazione dell'appuntamento più atteso della stagione in casa IVPC Rugby Benevento, quello con il Torneo Internazionale di Rugby Educativo città di Benevento.

Nella galleria tutte le foto della premiazione.