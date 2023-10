IVPC Rugby Benevento, nello scontro salvezza amaro ko a Perugia La squadra di Fusco resta in partita nel primo tempo, nella ripresa gli umbri prendono il largo.

La sfida salvezza tra Perugia e IVPC Rugby Benevento promuove gli umbri e boccia la squadra sannita. Il 48-10 finale è un risultato pesantissimo per i padroni di casa che mettono in cascina la prima vittoria della stagione, cinque punti fondamentali e soprattutto scavalcano i diretti rivali.

Grande entusiasmo per la squadra di Fabiani che dopo una meta iniziale si sono visti superare dai campani con un piazzato e una meta trasformata.

Subito dopo il vantaggio la partita dei biancocelesti è cambiata. Perugia ha messo in campo più energia e nella ripresa ha addirittura dilagato trovando anche il punto di bonus. E’ tanto il lavoro che Fusco deve fare soprattutto sulla tenuta mentale. E’ fondamentale restare in partita e non permettere ai rivali di dilagare in quelli che sono scontri diretti. La squadra sannita è giovanissima e dovrà imparare ancora tanto, il tempo c’è ma intanto vanno sfruttate le occasioni e quella di Perugia era una partita dove non bisognava concedere così tanto agli avversari.