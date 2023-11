Rugby, sabato la cerimonia di intitolazione del Pacevecchia ad Alfredo Dell'Oste Appuntamento alle 11:00 per una giornata dedicata al ricordo dell'ex capitano biancoceleste.

Sabato 11 novembre, avrà luogo l’intitolazione del campo di rugby di contrada Pacevecchia al compianto Alfredo Dell’Oste. L’appuntamento è alle ore 11.00, con parcheggio e ingresso da via Clino Ricci, ovverosia dalla parte superiore della struttura. La cerimonia ufficiale vedrà la partecipazione del sindaco di Benevento Clemente Mastella, del consigliere delegato allo Sport Vincenzo Lauro, del presidente del Rugby Benevento Rosario Palumbo, delle massime istituzioni sportive e religiose e dei rappresentanti di altre società della palla ovale, oltre che della famiglia, degli amici e conoscenti di Alfredo Dell’Oste.

Nell’occasione verrà scoperta la targa commemorativa e sarà piantato un albero di noce in memoria dell’indimenticato capitano. Alle 14.30 partita del campionato Under 14, il derby tra il Rugby Benevento e il IV Circolo. La manifestazione è aperta a tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscere Alfredo e che gli hanno voluto bene, ma anche a chi lo ha conosciuto solo attraverso racconti e aneddoti di amici e parenti, per testimoniare la propria vicinanza ad un uomo di sport e di valori andato via troppo presto.