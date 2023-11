IVPC Rugby Benevento, contro i Lions Alto Lazio è arrivato il quinto ko Sanniti sconfitti 53-5 e ancora ultimi nella classifica del girone sud del torneo di B.

Un’altra partita da dimenticare. L’IVPC Rugby Benevento non riesce ad uscire nella crisi incappando nella quinta sconfitta in altrettante sfide. Sanniti battuti nettamente dal Rugby Lions Alto Lazio. Un 53-5 finale che fa ancora una volta malissimo, perché la squadra di Fusco non è stata mai in partita. Inutile la meta di Palomba nel finale quando ormai i padroni di casa aveva già dilagato.

Il cammino dei biancocelesti è sempre più complicato. Dagli altri campi sono arrivati i successi di Messina nel derby siciliano sul Cus Catania (28-23), quello dell’US Roma per 48-12 su Perugia, dell’Amatori Catania sui salernitani dell’Arechi (43-12) e della Capitolina sul Colleferro (25-20). Clamoroso pareggio, invece, per 20-20 nel big match dello Stadio Fattori tra L’Aquila e Frascati.

Nel prossimo turno i sanniti saranno chiamati all’arduo compito di ospitare l’US Rugby Roma. Bisognerà provare a fare punti per non perdere ancora terreno dalla zona salvezza. Il Benevento è attualmente ultimo in classifica con 1 punto all’attivo.