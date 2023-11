IVPC Rugby Benevento, al Dell'Oste arriva l'US Roma Alla squadra di Fusco servono punti in ottica salvezza.

Sarà l’US Rugby Roma a fare visita all’IVPC Benevento nella sesta giornata del campionato di serie B. Match che scatterà oggi alle 14:30 allo Stadio Dell’Oste, fresco di intitolazione ufficiale.

Sulla carta per i sanniti sembra essere una sfida proibitiva. I capitolini sono avanti in classifica, mentre i biancocelesti annaspano in ultima posizione. La sfida interna contro la capolista Frascati, però, ha detto che i giovani di Fusco possono giocarsela con chiunque tra le mura amiche. Bisognerà ripartire proprio da quella prestazione, dove la sconfitta è arrivata di misura, per fare punti contro l’US Rugby Roma e muovere la classifica.

Sarà fondamentale tenere i ritmi bassi, fare attenzione nelle fasi statiche del gioco e alla disciplina senza concedere superiorità numeriche e troppi piazzati, cosa che fino ad ora ha penalizzato molto i biancocelesti. Bisogna far punti, perché l’obiettivo in questo stagione è uno solo e si chiama salvezza.