Rugby, serie B: IVPC Benevento travolto a L'Aquila La capolista calpesta i sanniti imponendosi per 60-0.

C’è veramente poco da dire sulla sfida tra L’Aquila e IVPC Rugby Benevento andata in scena allo Stadio Tommaso Fattori. Il pronostico della vigilia è stato ampiamente rispettato con i padroni di casa che dopo i primi venti minuti hanno dilagato fino al roboante risultato finale del 60-0. Punteggio tondo che non lascia recriminazioni alla compagine ospite spazzata via dal campo dopo il discreto approccio. Ci sono almeno due categoria di differenza tre le due rose e in campo si sono viste tutte.

L’Aquila, una delle grandi favorite per la promozione in serie A, ha confermato le proprie ambizioni facendo bottino pieno e sfruttando al meglio il ko del Frascati a Roma per volare in testa alla classifica con 33 punti davanti al Rugby Alto Lazio.

Per quanto riguarda la lotta salvezza si è mossa poco la classifica. Resta una lotta a tre tra Arechi Rugby Salerno che è a quota 7, Perugia a 5 e Benevento fermo a 2, unica squadra del girone a non aver ancora vinto una partita. L’occasione per sbloccarsi potrebbe esserci già domenica 17 al Dell’Oste contro Colleferro, ma vista la classifica che vede i laziali a 27 punti, dobbiamo dire che per i sanniti servirà una vera e propria impresa.