IVPC Rugby Benevento, contro il Colleferro arriva il nono ko Al Dell'Oste un'altra giornata difficile per la squadra allenata da Fusco.

Il pronostico della vigilia è stato rispettato. Il Colleferro ha espugnato lo Stadio Dell’Oste di Benevento imponendosi col risultato di 50 a 25. Per l’IVPC Rugby Benevento è maturata la nona sconfitta in altrettante partite disputate, un rollino di marcia da retrocessione. E a proposito di lotta salvezza, le brutte notizie per gli uomini di Fusco non arrivano solo dal perfetto rettangolo verde del Dell’Oste ma anche da una delle dirette concorrenti.

Nel nono turno, infatti, i risultati degli altri campi non hanno sorriso ai sanniti che restano fanalino di coda e vedono scappare Perugia. Gli umbri hanno fatto valere il fattore campo battendo 47-41 il Messina in un match dove la fase di non possesso non è stata affatto la padrona indiscussa della gara. Dopo la nona giornata e la sconfitta contro l’ostico Colleferro, l’IVPC Rugby Benevento resta fermo a 2 punti mentre a 7 ci sono i corregionali dell’Arechi Salerno sconfitti pesantemente per 73 a 7 a Frascati. Perugia, invece, è salito a quota 10 mettendo un bel mattoncino nel suo tragitto per la permanenza in serie B.

In soccorso dei sanniti arriva per fortuna la lunga sosta del campionato. Si tornerà in campo domenica 14 gennaio quando capitan Tretola e compagni saranno di scena a Messina, in una gara che dovrà dare il via ad un netto cambio di rotta per evitare una drammatica retrocessione in serie C.