Ivpc Rugby Benevento, tempo di bilanci: "Già pronti a ripartire" Le parole del presidente Palumbo dopo la retrocessione in Serie C: "I risultati vanno accettati"

Il 30 giugno si chiude la stagione 2023-2024 e in casa Rugby Benevento è giunto il momento di fare i bilanci ma anche di pensare al futuro. “Il risultato sportivo della prima squadra non è stato buono è sotto gli occhi di tutti” ha spiegato il presidente Rosario Palumbo. “Lo sport però è questo, le retrocessioni fanno parte del gioco e i risultati del campo vanno sempre accettati. La società ringrazia comunque tutti gli atleti che hanno lottato per la maglia in questa stagione ed è pronta a guardare al futuro. Ringrazio il direttore tecnico Alessandro Valente per la sua abnegazione al ruolo e per aver creato dal nulla un gruppo femminile che oggi conta oltre 30 atlete.

Lavoriamo per rafforzare tutti gli aspetti della società, dalle aree comuni al settore tecnico. In queste settimane si sono riavvicinate tante persone che ci vogliono dare una mano e siamo felici di accoglierle.

Abbiamo -continua Palumbo- già individuato gli allenatori che nella prossima stagione si occuperanno del minirugby e delle giovanili. Invece, c’è in cantiere un progetto diverso per l’under 18, ma lo sveleremo quando la cosa diventerà concreta. Per quanto riguarda la prima squadra, c’è la riconferma di Fusco, perché dare continuità al progetto iniziato dodici mesi fa e legato soprattutto ai giovani, riteniamo sia molto importante.

A luglio si aprirà il tesseramento per la stagione 2024-2025, le porte sono sempre aperte a chi ha voglia di dare il proprio contributo fattivo. Le porte del Dell’Oste -conclude- sono aperte a coloro che vogliono aiutare”.