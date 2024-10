Rugby, esordio vincente per il Benevento: battuto il Napoli Afragola Successo per la squadra allenata da Fusco

Ottimo esordio in C per l'USR. In uno incantevole pomeriggio d'autunno è andato in scena uno scoppiettante primo tempo finito 33 a 0, in cui i beneventani hanno messo in mostra un gioco alla mano veloce e preciso ed un pacchetto di mischia dominante, che hanno fruttato cinque mete. Gli avversari napoletani hanno cercato invano di arginare lo strapotere avversario, spesso in maniera fallosa, concedendo molti calci di punizione e rimanendo schiacciati nella propria metà campo . Nel secondo tempo gli ospiti hanno giocato con più determinazione e orgoglio, ma senza ottenere alcuna marcatura.

Tante le note positive del Benevento oggi in una beneaugurante maglia giallo-rossa: buona tenuta atletica, gioco alla mano dei trequarti veloce, preciso ed incisivo, pacchetto degli avanti granitico sia in mischia ordinata che nei placcaggi. E' iniziato col piede giusto la lunga marcia che si spera possa concludersi il 18 maggio 2025 con la promozione in serie B. Da sottolineare l'esordio più che positivo nel Benevento del pilone marocchino Knadil Hamza e le prove notevoli di Ciampa Gianmaria , Sabella, Botticella, D'Addio e Tretola.

Benevento: Russo Carmine, Botticella, Sabella, Ciampa G., Caradente, Cioffi, Aliberti, Cantone, Russo Claudio, Ciampa F., D'Addio, Palomba, Colantuono, Tretola (cap.), Knadill. in panchina: Pace, Luciani, Raucci, Russo C., Palumbo P., Panarese

Allenatore; Annibale Fusco