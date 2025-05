Rugby, sconfitta per l'Ivpc Benevento: la B si decide al Dell'Oste Il match di ritorno contro il XV Sud-Est si giocherà nel Sannio il prossimo 25 maggio

Sul campo in sintetico di via Forlanini a Ragusa va in scena l’andata della finale promozione. Parte a razzo il XV Sud-Est (franchigia tra Ragusa e Siracusa) che al 15’ si ritrova già con 3 mete in carniere segnate da Mazzone, Bordonaro e Ponteprimo (15 a 0). Il Benevento ha una reazione veemente e si riversa stabilmente nei 22 avversari. Arrivano così due mete con D’Addio al 20’ e Colantuono al 30’ (15 a 12). Il finale di tempo è a favore dei siciliani che al 37’ segnano con la mischia che entra di forza in area di meta, Mazzone mette a terra (20 a 12). Il secondo tempo inizia con due gialli a carico di Di Natale e Guastella (XV Sud-Est). Il Benevento ne approfitta e con una bella azione alla mano va in meta con l’ala Coppola al 49’ (20 a 17). I siciliani tornano in attacco e dopo un’azione prolungata a ridosso dei 5 metri vanno in meta al 54’ con Fazzino (27 a 17). Al 55’ e al 57’ sono i beneventani Colantuono e Coppola a ricevere il giallo e, puntuale, arriva al 60’ la quinta meta dei sudestini con Bordonaro che finalizza un’azione alla mano dopo una rimessa laterale conquistata (34 a 17). Quindi la gara vive un periodo caratterizzato da capovolgimenti di fronte, ma senza occasioni rilevanti. Il Benevento ha bisogno di trovare la quarta meta per il bonus. All’80’ arriva il momento propizio in quella che si rivelerà l’azione chiave dell'incontro: punizione per il Benevento nei 22 avversari. I sanniti scelgono di giocare alla mano sulla sinistra, ma il secondo passaggio è impreciso ed è intercettato da Paternò che si invola in splendido isolamento a schiacciare in meta, ripetendo la prodezza che gli era già riuscita nella semifinale di andata col IV Circolo (39 a 17). Così sfumano le speranze di quarta meta e si allarga il divario da colmare in gara due.

Nella partita di ritorno il compito del Benevento sarà delicato. Oltre a ricucire lo scarto di 22 punti, i bianco-celesti dovranno ottenere il bonus offensivo senza farlo conseguire ai siciliani che, in caso di marcatura di quattro mete, sarebbero promossi con qualsiasi risultato finale. Perciò per il Benevento sarà necessaria una gara da giocare con carattere, attenzione e concentrazione estreme, pazienza e disciplina. Bisognerà segnare molte mete e nel contempo eccellere in fase difensiva, evitando gli errori gratuiti come quelli che hanno portato alla terza e all’ultima meta del XV Sud.Est. La prossima sarà una settimana di preparazione tecnica e mentale in cui l’allenatore Fusco catechizzerà nel giusto modo i suoi ragazzi per portarli nella condizione di superare un muro all’apparenza difficile da sormontare.

Il XV Sud-Est si è dimostrata squadra coriacea con una mischia dominante, ha giocata con concentrazione, commettendo pochi errori e mettendo a segno una buona percentuale delle occasioni capitate. Nel Benevento vanno segnalate le buone prestazioni dei mediani Aliberti e Gian Maria Ciampa.

XV Sud-Est: Malfa, Di Natale, El Gassaaoui C., la Rocca, Paternò, Ponteprimo, Mazzone (cap.), Fazzino, Guerrieri, Guastella, De Luca, Azzone, Bordonaro, Brullo, Di Pace

In panchina: El Gassaaoui T., Vitagliano, Di Caro, Lorefice, Liistro, Lopes, Rotta

All. Angelo Iozzia

Benevento: Cioffi, Coppola, Ciampa F., Malafronte. Carandente, Ciampa G.M., Aliberti, Cantone, Arati, Pagnozzi, Palomba, D'Addio (cap.), Colantuono, Cremonesi, Knadil

in panchina: Ranaldo, Cioccio, Pace Palumbo P., Russo Claudio, Botticella, Russo Carmine

All. Annibale Fusco

Arbitro: Antonio Santocono