Rugby, gioia per l'Ivpc Benevento: è Serie B I biancocelesti conquistano la promozione dopo un'annata straordinaria

L'Ivpc Benevento Rugby è tornato in Serie B. Questo pomeriggio, i biancocelesti hanno coronato una stagione straordinaria con il successo conquistato al Dell'Oste contro il Ragusa. Dopo la sconfitta dell'andata, i sanniti si sono imposti con il risultato di 39-16, conquistando il tanto atteso ritorno in Serie B.

Ivpc Benevento Rugby, il cammino

La squadra guidata da Fusco ha dato vita a un cammino ricco di successi, basti pensare che è approdata in semifinale grazie a ben dodici vittorie consecutive. Poi le due sfide infuocate contro il Palermo, prima della doppia finalissima con il Ragusa. I siciliani sono stati un osso duro da affrontare per l'Ivpc Benevento Rugby, ma alla fine i biancocelesti hanno raggiunto la tanto meritata promozione con il successo ottenuto questo pomeriggio che ha cancellato la sconfitta dello scorso 18 maggio per 39-17. Festeggia il presidente Palumbo insieme a tutta la società e ai giocatori che hanno dato vita a un'annata di grande spessore per il rugby sannita.