Bersaglieri Sanniti Touch, terzo posto all'XMaster di Senigallia Falato: "Risultato positivo per l'impegno profuso dalla squadra"

Il team dei Bersaglieri Sanniti Touch Rugby ha ottenuto il terzo posto al torneo di beach touch nell'ambito dell'XMaster disputato a Senigallia domenica 20 luglio. Il torneo, che ha visto la partecipazione di diverse squadre di touch da tutta Italia, si è concluso con la vittoria della touch Roma, davanti ai Tyrus touch Terni. I Bersaglieri Sanniti hanno dimostrato un buon livello di gioco e coesione durante la competizione, raggiungendo il podio dopo un tiratissimo girone all'italiana.

"Siamo soddisfatti della performance dei Bersaglieri Sanniti all'XMuster Senigallia," ha dichiarato Giulia Falato (in foto), capitano per l'occasione dei Bersaglieri. "Il terzo posto è un risultato positivo e un riconoscimento per l'impegno profuso dalla squadra. E' stata un'esperienza nuova per il nostro team giocare sulla sabbia ma la fatica e' stata ricompensata da un brillante piazzamento. Congratulazioni anche allla Touch Roma per la loro vittoria." Da sottolineare l'ottima prestazione di Giulia Falato, autrice di 3 mete e tra i migliori realizzatori del torneo. Il torneo di Senigallia ha rappresentato il primo torneo nazionale di beach touch e l'auspicio è di organizzare per il prossimo anno un tour nazionale con tappe su diverse spiagge italiane cosi da promuovere il touch football nelle sue varie forme esaltandone l'inclusione e la socialita'.