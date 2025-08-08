Rugby, l'Ivpc Benevento esordirà in Serie B contro il Messina

Cresce l'attesa per il prossimo campionato di Serie B di Rugby. L'Ivpc Benevento Rugby esordirà sul campo del Messina, come stabilito dal calendario pubblicato quest'oggi. L'esordio casalingo avverrà contro il Frascati. Il campionato si chiuderà contro il Nuovo Salario. Fissata la data d'esordio: il campionato comincerà il prossimo 19 ottobre, con fischio d'inizio fissato alle ore 15:30.
Rugby, ecco il cammino dell'Ivpc Benevento
- Messina-Benevento
- Benevento-Frascati Rugby
- Benevento-Syrako Rugby
- Villa Pamphili-Benevento
- Benevento-Cus Catania
- Rugby Capitolina-Benevento
- Benevento-Tigri Rugby
- Primavera Rugby-Benevento
- Benevento-Nuovo Salario