Ivpc Rugby Benevento e Rugby Factory insieme per la ricerca di futuri talenti Il presidente Palumbo: "Aumentiamo l'offerta ai giovani della città e alle loro famiglie"

La IVPC Rugby Benevento e la Rugby Factory Benevento hanno stipulato un protocollo d'intesa per la suddivisione dei compiti nella conduzione della stagione sportiva 2025-2026. La IVPC Rugby Benevento, infatti, curerà il settore seniores (serie B) e quello giovanile (categorie under 14, under 16 e under 18) mentre la Rugby Factory Benevento curerà il settore propaganda (categorie under 12, under 10, under 8 e under 6), il tutto con l'intento di dare nuovo impulso al settore minirugby con uno staff tecnico-organizzativo esclusivamente dedicato.

Le parole di Palumbo ed Enzo Rapuano

"In tempi difficili come i ns. dove la natalità è diminuita e l'offerta sportiva in città è nutrita bisogna dedicare specifiche attenzioni al reclutamento giovanile. In tale ottica abbiamo chiesto agli amici della Rugby Factory Benevento di collaborare con noi unendo le forze per aumentare l'offerta rugby ai giovani di Benevento e alle loro famiglie": così il presidente della IVPC Rugby Benevento Rosario Palumbo. "Abbiamo accettato la proposta degli amici della IVPC Rugby Benevento con grande entusiasmo e senso di responsabilità, fieri del fatto che la società storica di Benevento ci abbia riconosciuto l'obbiettivo principe della ns. mission cioè quello di essere a disposizione dei club del territorio per affrontare insieme le esigenze del ns. sport senza preconcetti per alcuno o preclusione per alcun tipo di esigenza" ha affermato Enzo Rapuano presidente della Rugby Factory Benevento. "I due club manterranno le loro identità e le loro governance ma condivideranno pienamente le strategie e le strutture per raggiungere l'obbiettivo finale che è quello della crescita di nuovi rugbisti che possano riportare il ns. sport ai fasti pregressi in tutte le categorie". L'attività del settore minirugby riprenderà ufficialmente martedì 9 settembre 2025 alle ore 16.00 presso il campo "A. Dell'Oste" (ex Pacevecchia) e proseguirà tutti i martedì e giovedì negli stessi orari