Ivpc Rugby Benevento, pronte tante iniziative in vista del 60^ compleanno Il club biancoceleste ha ricevuto un premio nel corso della Festa delle Stelle

L'Ivpc Benevento Rugby è stata tra le società sportive che hanno ricevuto un riconoscimento nel corso della Festa delle Stelle promossa dal Coni. Il sodalizio biancoceleste è stato premiato per la promozione in Serie B ottenuta al termine della scorsa stagione. Non solo, quest'oggi l'Ivpc Benevento festeggia i 59 anni di storia: un periodo lungo, nel corso del quale ha scritto pagine memorabili, affermandosi come una delle società rugbistiche più importanti del meridione. In vista del sessantesimo anniversario dalla nascita, che ovviamente avverrà il 3 dicembre 2026, il club è pronto a mettere in cantiere tante iniziative che saranno annunciate a tempo debito. Quella più "gustosa" riguarda la nuova maglia che presenterà diverse novità che ripercorreranno la storia di una delle società più longeve del Sannio. Non bisogna fare altro che attendere, e nel frattempo sostenere i biancocelesti.