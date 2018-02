SG Volley F.lli Collarile vittoriosa al tie-break Seconda vittoria consecutiva per la compagine sangiorgese

Seconda vittoria di file per le “diavole rosse” sangiorgesi che nonostante i troppi errori hanno vinto una sfida importante che porterà sicuramente entusiasmo in casa SG Volley in vista dei delicati prossimi incontri che potrebbero proiettare le atlete sannite nelle zone nobili della classifica. E’ stata una bella partita di pallavolo, con le due compagine che a tratti hanno deliziato il pubblico presente con giocate di ottima fattura.

Approccio decisamente positivo per le sangiorgesi che sin dalle prime battute hanno mostrato un piglio diverso rispetto alle ultime gare. Molta più determinazione e molti meno errori consentono alle ragazze della Tabacchi F.lli Collarile di vincere il primo e terzo meritatamente. Ma quando tutto lasciava presagire alla conquista dei tre punti pieni, le sangiorgesi subiscono il ritorno delle avversarie nel quarto parziale per poi imporsi in modo impietoso al tie break dopo un avvio non brillantissimo.

"E’ stata una vittoria voluta, meritatata – ha affermato mister Iarrobino. Ma al di la dei due punti conquistati la cosa importante è che siamo sicuramente in ripresa rispetto alle prestazioni di qualche settimana fa. Questo m i lascia ben sperare in vista dei prossimi difficili impegni. La nostra è una squadra che quando gioca con il cuore e con la giusta determinazione, ha le potenzialità per mettere in difficoltà qualsiasi avversario. La partita è stata giocata punto a punto e a diffirente di altre gare siamo stati bravi ad invertire l’a rotta che stava prendendo il tie-brerak. Ora testa al prossimo match dove andremo ad affrontare una Sigel Sant’Agata che specialmente in casa ha dato filo da torcere a tutti”

Prossimo incontro per le ragazze della Tabacchi F.lli Collarile Volley domenica prossima, 11 febbraio, contro la Sigel Sant’Agata.